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Шерика Джексон: «Приближаюсь к рекорду мира на 200 м. Но не сомневаюсь в рекорде Гриффит-Джойнер – она не провалила допинг-тест»

Накануне в финальном забеге чемпионата мира-2023 она показала второй результат в истории (21,41). Это рекорд чемпионатов мира и лучшее время на 200-метровке за 35 лет.

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