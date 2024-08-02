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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колесников о мировом рекорде Пань Чжаньлэ: «Его время – это невероятно. В хорошем смысле»

  1 августа Пань Чжаньлэ завоевал золото Олимпийских игр в Париже на 100-метровке вольным стилем, показав результат 46,4 секунды – лучший в истории.

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