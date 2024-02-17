Пресс-секретарь Навального* подтвердила его смерть

Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) подтвердила, что оппозиционер скончался 16 февраля.
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