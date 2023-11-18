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Что нужно для возвращения России инициативы на Чёрном море

Что нужно для возвращения России инициативы на Чёрном море

Выступая по видеосвязи на саммите Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), президент Зеленский заявил, что Украина сумела перехватить у России инициативу на Черном море.

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