Политолог Полянский: ямальцы предпочитают голосовать в первый день выборов

На Ямале, как и в других регионах РФ, 18 сентября стартовало трехдневное голосование. За несколько часов с открытия избирательных участков наблюдатели уже зафиксировали высокую активность северян.
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