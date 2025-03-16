Андреева исполнила тройной аксель и три квада в произвольной программе на Кубке Первого канала, но упала на тройном лутце

В произвольной программе 14-летняя фигуристка сделала тройной аксель, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц (падение) и каскад тройной флип – тройной тулуп.
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