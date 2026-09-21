Мирзиёев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского лидера Владимира Путина с проведением выборов депутатов Госдумы.
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