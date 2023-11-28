ЦИК применила санкции в отношении ряда политических партий

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрели данные отчетов о финансировании избирательной кампании всеобщих местных выборов от 5 ноября 2023 по ситуации на 3 ноября 2023 года, представленные конкурентами на выборах.
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