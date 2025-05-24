До свидания, школа! Здравствуй, взрослая жизнь! Вот и настал самый волнительный и радостный праздник для всех школьников.
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До свидания, школа! Здравствуй, взрослая жизнь! Вот и настал самый волнительный и радостный праздник для всех школьников.