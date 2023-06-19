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Пожар в Москве: Из-за полыхавшего утеплителя пришлось спасать рабочих со стройки

Пожар в Москве: Из-за полыхавшего утеплителя пришлось спасать рабочих со стройки

В Москве ликвидирован пожар на стройке близ станции метро "Новослободская".Пожар на строительной площадке около станции метро "Новослободская" в ночь на 20 июня не только локализован, но и, по данным московского главка МЧС, полностью потушен.

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