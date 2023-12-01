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FP: конфискация замороженных активов РФ усложнит борьбу с терроризмом

FP: конфискация замороженных активов РФ усложнит борьбу с терроризмом

Запад совершит ошибку, если конфискует замороженные российские активы за рубежом. Это станет опасным прецедентом, приведет к появлению альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США, а также усложнит работу спецслужб в борьбе с терроризмом.

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