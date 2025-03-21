Торговый павильон загорелся ночью в Карелии

Пожарные Сегежи ликвидировали серьезное возгораниеФото: freepik.com / Ilovehz Сегодня в первом часу ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении в проезде Бумажников.