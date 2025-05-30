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«Айшу забили камнями?»: имам из Дагестана снимал порочное видео с женой и хорошо зарабатывал

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Комментарии
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Елена Рудых
Откуда они достали свои обычаи и традиции, из какого средневековья? Ещё 30 лет назад не было никаких никакой и хиджабов. А тут на тебе, начали молу вводить. Мужики наши начали бороды носить, откуда это пошло?  Хоть бы головой думали сначала. Бородатый мужчина это не всегда красиво, а скорее в редких исключениях,  не всем идёт борода. А щетина трёхдневный вообще признак неухоженности и неприятности. А они думают что так они мужественно выглядят,  возможно ничего другого  не остаётся если нет мужественности, то её надо имитировать  на лице, нарисовать  как картинку. Куда мир катится?!
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2 час.
Елена Рудых
Мужчины, посмотрите на Зелёную  обезьяну и идите брейте бороды и щетину. Вы будете выглядеть моложе и похожи на себя, а не на стадо моджахедов.
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2 час.
Валерий Каулин
В то, что они правоверные, верят только ополоумевшие идиоты! В советское время служа в армии они неплохо употребляли свинину. Когда спрашивали о запрете и наказании от Аллаха, говорили, что Аллах здесь (не ни территории их республик) не видит! А эта пурга, которую сейчас они несут, рассчитана на провоцирование.
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21 мин.
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