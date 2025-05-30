«Айшу забили камнями?»: имам из Дагестана снимал порочное видео с женой и хорошо зарабатывал

Елена Рудых

Откуда они достали свои обычаи и традиции, из какого средневековья? Ещё 30 лет назад не было никаких никакой и хиджабов. А тут на тебе, начали молу вводить. Мужики наши начали бороды носить, откуда это пошло? Хоть бы головой думали сначала. Бородатый мужчина это не всегда красиво, а скорее в редких исключениях, не всем идёт борода. А щетина трёхдневный вообще признак неухоженности и неприятности. А они думают что так они мужественно выглядят, возможно ничего другого не остаётся если нет мужественности, то её надо имитировать на лице, нарисовать как картинку. Куда мир катится?!