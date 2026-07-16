Эстония оборудовала часть границы с Россией средствами защиты от БПЛА

Эстонские пограничники оборудовали первые участки сухопутной границы с Россией средствами борьбы беспилотниками, заявила эксперт по развитию департамента полиции и погранохраны республики Ханна Хейер 16 июля в интервью ERR.
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