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Эстония оборудовала часть границы с Россией средствами защиты от БПЛА

Эстония оборудовала часть границы с Россией средствами защиты от БПЛА

Эстонские пограничники оборудовали первые участки сухопутной границы с Россией средствами борьбы беспилотниками, заявила эксперт по развитию департамента полиции и погранохраны республики Ханна Хейер 16 июля в интервью ERR.

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