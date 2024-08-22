Учебные заведения ЯНАО присоединятся к проекту «школы полного дня»

Еще шесть ямальских общеобразовательных учреждений присоединятся к проекту «школа полного дня». На платной основе ученики начальных классов смогут оставаться в школе после уроков, делать домашние задания и посещать творческие занятия, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.