Учебные заведения ЯНАО присоединятся к проекту «школы полного дня»

Еще шесть ямальских общеобразовательных учреждений присоединятся к проекту «школа полного дня». На платной основе ученики начальных классов смогут оставаться в школе после уроков, делать домашние задания и посещать творческие занятия, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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