Владимир Корнилов: Венгрия убеждает американцев отказаться от военной поддержки Украины: встречи за закрытыми дверями

Как интересно-то! The Guardian сообщает, что завтра в Вашингтоне начнется двухдневная серия встреч за закрытыми дверями, в ходе которых сотрудники Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в США будут убеждать американских республиканцев отказаться от военной поддержки Украины.
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