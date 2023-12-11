Владимир Корнилов: Венгрия убеждает американцев отказаться от военной поддержки Украины: встречи за закрытыми дверями

Как интересно-то! The Guardian сообщает, что завтра в Вашингтоне начнется двухдневная серия встреч за закрытыми дверями, в ходе которых сотрудники Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в США будут убеждать американских республиканцев отказаться от военной поддержки Украины.