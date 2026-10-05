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Царьград

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Футбол на кухне и презерватив в еде: Роспотребнадзор спросил с "Бургер Кинга" за беспредел

Футбол на кухне и презерватив в еде: Роспотребнадзор спросил с "Бургер Кинга" за беспредел

Роспотребнадзор в Приморском крае запросил пояснения у организации, управляющей ресторанами "Бургер Кинг" во Владивостоке, после сообщений о нарушениях.

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