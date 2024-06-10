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Старик Земан возомнил себя спасителем России

Старик Земан возомнил себя спасителем России

44K прочитали Бывший президент Чехии Милош Земан дал развёрнутое интервью. Журналистка приставала к нему с личными вопросами, типа, как у вас с алкоголизмом и почему вы с журналистами мало разговариваете.

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