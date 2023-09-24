Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Гризманн о кричалке фанатов «Атлетико» после его гола «Реалу»: «Я чуть не расплакался. Был готов отдать все ради этого»

Гризманн о кричалке фанатов «Атлетико» после его гола «Реалу»: «Я чуть не расплакался. Был готов отдать все ради этого»

«Я играю ближе к штрафной площади соперника, там, где я могу нанести ему особенно большой ущерб, но иногда команде нужно не это.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх