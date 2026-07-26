Закрытие границы с Россией назвали катастрофой для Финляндии

Закрытие границы с Россией стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Об этом заявил переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, пишет РИА Новости.
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