В Следственном комитете России прошло заседание тематической секции ведомственного Совета по культуре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провёл заседание секции ведомственного Совета по культуре на тему «Медиа и цифровые технологии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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