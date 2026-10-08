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В Следственном комитете России прошло заседание тематической секции ведомственного Совета по культуре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провёл заседание секции ведомственного Совета по культуре на тему «Медиа и цифровые технологии».

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