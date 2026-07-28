Возвращение легендарной Asha. Представлен HMD Asha 305 — это «облегченный смартфон» за 65 долларов со съемной батареей и 5-дюймовым экраном

Он работает на Pulse OS, основанной на Android AOSPHMD представила в Филиппинах бюджетный смартфон Asha 305, который производитель позиционирует как «облегченный смартфон» — промежуточное решение между кнопочным телефоном и полноценным Android-устройством.
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