iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Возвращение легендарной Asha. Представлен HMD Asha 305 — это «облегченный смартфон» за 65 долларов со съемной батареей и 5-дюймовым экраном

Возвращение легендарной Asha. Представлен HMD Asha 305 — это «облегченный смартфон» за 65 долларов со съемной батареей и 5-дюймовым экраном

Он работает на Pulse OS, основанной на Android AOSPHMD представила в Филиппинах бюджетный смартфон Asha 305, который производитель позиционирует как «облегченный смартфон» — промежуточное решение между кнопочным телефоном и полноценным Android-устройством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии