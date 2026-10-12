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Чита на 37 месте по зарплатам: до Уренгоя далеко, но Грозный обогнали

Чита на 37 месте по зарплатам: до Уренгоя далеко, но Грозный обогнали

Стал известен рейтинг ста крупнейших городов России по уровню зарплат и их покупательной способности.

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