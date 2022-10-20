Правительство может упразднить Роснано

Правительство РФ обсуждает возможность расформирования Роснано. Как сообщают “Ведомости” со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, у института множество финансовых проблем, которые стали серьезней после введения антироссийских санкций.
Правительство РФ обсуждает возможность расформирования Роснано. Как сообщают “Ведомости” со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, у института множество финансовых проблем, которые стали серьезней после введения антироссийских санкций.
Свежие комментарии