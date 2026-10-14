Украинские дроны целенаправленно атакуют спасателей. Водитель 36-й пожарно-спасательной части Горловки Николай Буткевич рассказал RT, как приходится работать под обстрелами и что помогает не сломаться.
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