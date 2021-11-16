БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Опасный сосед: Польша готовит радикальное усиление армии

Опасный сосед: Польша готовит радикальное усиление армии

Источник: u-f.ru Русофобская истерия Золотые времена, когда европейские армии усиливались из-за террористической угрозы, ушли.

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Комментарии
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Евгений Попов
Есть народы, в психотипе которых причудливейшим образом сплавилось холуйство перед хозяевами и какая-то иррациональная мазохистская страсть к получению побоев...Пока не отлупят, чувствует себя не в своей тарелке. Соседи поляков здоровеннейшие ребята - Россия и Германия. Они уже не раз и не два подвергали поляков избиению до полусмерти. Делили их гособразование на части. Последний раз Россия подняла избитую в кровь Германией Ржачь Распаскудную из лужи. Отмыла, накормила, одела и отпустила грехи... В благодарность эта вечная подстилка соседей и рвань подзаборная, теперь желает репараций и от России и от Германии. Ну, вот как с такими лахудрами жить...
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