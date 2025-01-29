Андрей Травников обозначил актуальные задачи по развитию Новосибирска в 2025 году

Андрей Травников положительно оценил произошедшие перемены в подходах к содержанию территории города, совершенствование управленческих практик: «Могу дать общую оценку работы в 2024 году – видны позитивные изменения.
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