В Полтаве завершилась реставрация областной филармонии

В Полтаве готовится к открытию областная филармония, в помещении которой завершилась реставрация. Разморозить и активизировать реставрационные работы здания удалось в прошлом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
В Полтаве готовится к открытию областная филармония, в помещении которой завершилась реставрация. Разморозить и активизировать реставрационные работы здания удалось в прошлом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
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