smi.media

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Полтаве завершилась реставрация областной филармонии

В Полтаве готовится к открытию областная филармония, в помещении которой завершилась реставрация. Разморозить и активизировать реставрационные работы здания удалось в прошлом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх