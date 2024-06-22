Бастрыкин: нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 человек

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в беседе с РИА Новости о причастности украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) и его сослуживцев по дивизии СС «Галичина» к убийствам не менее пяти сотен жителей Советского Союза в 1944 году.