Федотов о том, будет ли приезжать в Россию: «Люблю родину. Русский дух имеет очень большую ценность для меня, он живет во мне. Безусловно, я буду приезжать»

И что бы со мной ни происходило на протяжении жизни, я в душе все равно останусь в полной мере русским человеком, который всегда с радостью и счастьем возвращается домой – с такими глазами, как ребенок тянется к игрушке.
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