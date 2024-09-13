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Родился малыш? Депутат Бессараб сообщила о полагающихся пособиях

Родился малыш? Депутат Бессараб сообщила о полагающихся пособиях

Oleg Spiridonov/Business Online/Globallookpress Выяснилось, какие пособия выплачиваются жителям России при рождении ребёнка.

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