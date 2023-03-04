В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления

Американское издание The New York Times опубликовало материал, который в очередной раз говорит о странностях подхода к подготовке операций противником.
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