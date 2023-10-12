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Пермяк скрыл от налоговых органов 100 миллионов рублей

Пермяк скрыл от налоговых органов 100 миллионов рублей

В Пермском крае суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей № 199 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

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