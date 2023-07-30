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Тарасова поздравила Винер с 75-летием: «Совершенно гениальный человек, выдающийся педагог, лучший тренер по художественной гимнастике в мире»

Сегодня Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, отмечает 75-летие.

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