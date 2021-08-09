Николай Бурляев призвал спасать Россию: "Вижу наше кино – хочется поскорее выключить"

ЗанозаКиноНиколай Бурляев призвал спасать Россию: "Вижу наше кино – хочется поскорее выключить" В начале этой недели Николаю Бурляеву исполнилось 75 лет. Накануне юбилея "Первый русский" взял у актёра большое интервью.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БурцевКонечно за все слова и идеи Бурляева я двумя руками за, но вот насчёт денег здесь нужно подумать, ведь сейчас чем ни грязнее тема тем больше бабок дают, а уж про пидоров так скоро и говорить нельзя будет чтобы не поранить их тонкую душу, тьфу мерзость. Пока из культуры не выжгут радужную тему толку не будет,БОБорис ОсиповПока такие в наше культуре...не хер давать государственные деньги...Владимир EвтушенкоС кем призывает Бурляев спасать российское кино? С подонком, ненавидящим Россию Сокуровым? Или с Хотитненко, воспевшем ислам? С Михалковым, люто ненавидящем СССР, облившем его тоннами помоев? С Гундяевым, ненавидящем СССР? А Вайда ненавидел и СССР, и РФ.Что ни пример у Бурляева, то кроме матта слов нет ни одного.Он хочет на двух стульях усидеть - восхваляет советских актёров и тут же поёт осанну антисоветской нечисти.Владимир EвтушенкоВсё будет иначе, если будет культура. Но её необходимо вывести с рынка, на культуру надо будет давать очень большие деньги, а ответственность за их расходование должна лежать на чиновниках Министерства культуры. Тогда всё поднимется." Коленька, а судьи -то кто? Министр культуры РФ слова без мата сказать не может. И она будет культуру защищать?Анатолий ИвановПодписываюсь под каждым вашим словом! В Бурляева вместо мозгов-говно!Сергей Дмитриев"Это что? А вот у нас !" (из разговора) Для спасения российского кино предлагаю снять к/ф "по мотивам" статьи "Какой и о чём бы вы сняли фильм?" Источник - сайт ШЖ (школа жизни.ру) ... И помните, Гайдай нашёл идею фильма про пса Барбоса в пыльной подшивке газеты "Правда" на чердаке дома в сибирской деревне.Комментировать
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