Виктор Литовкин: США снова провоцируют гонку ядерных вооружений

Американцы нахимичили в Неваде в день дератификации Госдумой договора о запрете ядерных испытаний Светлана Гомзикова Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Материал комментируют: Виктор Литовкин Соединенные Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде.
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