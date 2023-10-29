Виктор Литовкин: США снова провоцируют гонку ядерных вооружений

Американцы нахимичили в Неваде в день дератификации Госдумой договора о запрете ядерных испытаний Светлана Гомзикова Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Материал комментируют: Виктор Литовкин Соединенные Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде.