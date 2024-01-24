На смоленских предприятиях будут работать осужденные

Соглашение о сотрудничестве глава Смоленска Александр Новиков подписал с начальником УФСИН по Смоленской области Александром Трачуком Осужденные на исправительные и обязательные работы смогут работать на предприятиях Смоленска.
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