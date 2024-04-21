Его дело будет продолжено. Память о Семене Еремине останется в сердцах коллег

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон на неделе выдал феноменальное откровение: удар Ирана по Израилю — это плохо, но если бы на месте Ирана была бы Британия, он бы поступил точно также, а, может, даже еще жестче.
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