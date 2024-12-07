Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.
Абхазия наконец-то добилась независимости... от российского финансирования
Комментарии
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Олег Гузок
По сути Абхазия- палка о двух концах, кроме морского побережья, и когда-то не дорогого отдыха на море, особо нет ничего, все фрукты, от фейхоа до мандаринов, можно купить гораздо дешевле, а вот постоянное финансирование соседнего государства как своё, в корне не верно, сегодня они "братья на век", завтра......, ну мы уже не раз наступали на это грабли и многие "братья" не только предали, но перешли на сторону открытого противника, хватит уже, ситуационный партнер- ну ни как не брат.
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5 час.
В С
Да , мандарины стали отвратительными.
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3 час.
Андрей Зайцев
Дв... На свободе не кормят.
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2 час.
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