Абхазия наконец-то добилась независимости... от российского финансирования

Олег Гузок

По сути Абхазия- палка о двух концах, кроме морского побережья, и когда-то не дорогого отдыха на море, особо нет ничего, все фрукты, от фейхоа до мандаринов, можно купить гораздо дешевле, а вот постоянное финансирование соседнего государства как своё, в корне не верно, сегодня они "братья на век", завтра......, ну мы уже не раз наступали на это грабли и многие "братья" не только предали, но перешли на сторону открытого противника, хватит уже, ситуационный партнер- ну ни как не брат.