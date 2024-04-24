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Дело об убийстве подростка на пляже «У моря» будет пересмотрено: оправдательный приговор отменен

Дело об убийстве подростка на пляже «У моря» будет пересмотрено: оправдательный приговор отменен

Областной суд отправил резонансное дело об убийстве подростка на новое рассмотрение. Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве подростка, которое произошло на пляже «У моря Обского» в 2018 году.

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