Дело об убийстве подростка на пляже «У моря» будет пересмотрено: оправдательный приговор отменен

Областной суд отправил резонансное дело об убийстве подростка на новое рассмотрение. Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве подростка, которое произошло на пляже «У моря Обского» в 2018 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии