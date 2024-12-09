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Воронежские новости

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В Воронежской области ищут пропавшего мужчину в вельветовых брюках

В Воронежской области ищут пропавшего мужчину в вельветовых брюках

Если вам что-то известно о том, где может находиться этот человек, позвоните по телефонам, которые указаны в ориентировке воронежского поискового отряда! Просьба максимального репоста! Фото и приметы пропавшего - по ссылке.

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