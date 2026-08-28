Россия предложила Мали соглашение в сфере здравоохранения

Россия предложила Мали заключить соглашение в сфере здравоохранения. Замминистра РФ Олег Салагай встретился с главой Минздрава Мали Асой Бадьялло Туре на 76-й сессии ВОЗ в Аддис-Абебе, обсудив сотрудничество по производству медпродукции и подготовке кадров.