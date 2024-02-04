Почти треть предпринимателей рассказала о недостатке финансирования в 2023 году

Основными проблемами, с которыми столкнулись российские предприниматели в 2023 году, оказались недостаток финансирования (27%) и ухудшение здоровья из-за стресса (26%), показал опрос от образовательной программы «Стартап Академии» Школы управления Сколково (есть у Forbes).