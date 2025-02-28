«Нет человека — нет проблемы». Киевский режим нашёл способ как избавиться от братьев коммунистов Кононовичей

25 февраля 2025 года украинских коммунистов и антифашистов этнических белорусов братьев-близнецов Михаила и Александра Кононовичей задержал патруль полиции недалеко от дома, где они находятся под домашним арестом с ношением электронного браслета.
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