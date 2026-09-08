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ВК Пресс

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Школьникам дадут прямую линию помощи: в России запускают специальный телефон доверия

Школьникам дадут прямую линию помощи: в России запускают специальный телефон доверия

В России заработает новая горячая линия для школьников. Специальный телефон доверия начнет принимать обращения уже в ближайшую пятницу.

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