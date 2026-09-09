«Не упустить возможность»: как Запад может парализовать торговлю российской нефтью

Когда в 2022 году Россия начала СВО на Украине, западные страны ответили агрессивными экономическими ограничениями: заморозили официальные валютные резервы России, ввели экспортный контроль в отношении критически важных технологий и наложили санкции на многих политических, военных и бизнес-лидеров страны.