Корректировка миграционных потоков: как новые правила могут способствовать формированию цивилизованного рынка труда

Сентябрь в России традиционно ассоциируется с началом активного делового сезона, и в этом году статистика из Центральной Азии, по всей видимости, отражает возможные структурные изменения.
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Свежие комментарии
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Все это пустозвонство! Въехал 1000000 выдворили 100000! Капля в море! Вот если бы 500000 пожизненный запрет на въезд, Из оставшихся 500000 выдворили 400000. Вот тогда было бы о чем радоваться! И никаких родственников с собой! Очистим Россию от мигрантов!
, Запретить родовой туризм, ведь из госбюджета тратятся на их обслуживание миллиарды наших денег, которые могли пойти на ремонт и оснащение областных больниц
Наконец проснулись
Запретить привозить семьи мигрантам, приехал по контракту, отработал, уехал! Никакого гражданства. Проживание только по месту работы, как в Саудовской Аравии.