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Аргументы недели

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Корректировка миграционных потоков: как новые правила могут способствовать формированию цивилизованного рынка труда

Корректировка миграционных потоков: как новые правила могут способствовать формированию цивилизованного рынка труда

Сентябрь в России традиционно ассоциируется с началом активного делового сезона, и в этом году статистика из Центральной Азии, по всей видимости, отражает возможные структурные изменения.

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Игорь Ишмухаметов

Все это пустозвонство! Въехал 1000000 выдворили 100000! Капля в море! Вот если бы 500000 пожизненный запрет на въезд, Из оставшихся 500000 выдворили 400000. Вот тогда было бы о чем радоваться! И никаких родственников с собой! Очистим Россию от мигрантов!