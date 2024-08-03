Рогов: силы РФ взяли два опорных пункта ВСУ у Малой Токмачки

Российские военные взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка, расположенного в нескольких километрах от одной из ключевых точек украинской обороны на этом участке — города Орехова.