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Рогов: силы РФ взяли два опорных пункта ВСУ у Малой Токмачки

Рогов: силы РФ взяли два опорных пункта ВСУ у Малой Токмачки

Российские военные взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка, расположенного в нескольких километрах от одной из ключевых точек украинской обороны на этом участке — города Орехова.

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