Противостояние с непредсказуемым исходом: сумеет ли «Зенит» побить крепкие козыри «Балтики»?

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов, «Химок», «Урала» и ряда других команд Александр Тарханов в интервью «Спорт уик-энду» высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Балтикой».
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