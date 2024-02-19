Politico: вице-президент США Харрис признала, что у Запада нет плана Б по Украине

У стран Запада нет "плана Б" по Украине на случай, если законодатели в США не смогут одобрить пакет многомиллиардной помощи Киеву, Вашингтон придерживается лишь "плана А" в своей стратегии по украинскому кризису.
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